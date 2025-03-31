محافظة كفر الشيخ توزع الورود والهدايا وكروت تهنئة الرئيس خلال احتفالات عيد الفطر

خرج الآلاف من أبناء محافظة كفر الشيخ بهجة وسرورًا في مظاهر احتفاليه غمرت شوارع كفر الشيخ بيوم العيد، حيث شارك أعضاء ومتطوعي إدارة العلاقات العامة بديوان عام محافظة كفر الشيخ بتوزيع الحلوى والورود، بالإضافة إلى كروت التهنئة التي كُتب عليها "تهنئة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية"، بمناسبة عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بخير" على المارة والأهالي وتبادل التهاني بالعيد، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بهذه المناسبة الطيبة.

وفي هذا متصل، قدّم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ووكيلي المجلسين، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والوزراء والمحافظين وكبار شخصيات ورجال الدولة، بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ داعيًا المولي عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

كما قدّم محافظ كفر الشيخ خالص التهنئة لأبناء وأجهزة المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات وأن يحفظ مصر وشعبها العظيم، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

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