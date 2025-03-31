جامعة الإسكندرية تنظم حفل استقبال عيد الفطر المبارك بالمنتدى البحرى فاروس

فى إطار الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وفي جو تسوده المودة والمحبة، استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، الاثنين، الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٥، والسادة نواب رئيس الجامعة الدكتور سعيد علام، والدكتور هشام سعيد، والدكتور علي عبدالمحسن، والسادة رؤساء الجامعة السابقين الدكتور محمد نصر الدين دمير، والدكتور حسن ندير خير الله، والدكتورة هند حنفى، والدكتور رشدى زهران، والدكتور عصام الكردى، والدكتور وائل نبيل رئيس جامعة بيروت العربية، والسادة نواب رؤساء الجامعة السابقين، والسادة عمداء ووكلاء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية، والسادة مساعدي رئيس جامعة الإسكندرية، وذلك بالمنتدي البحري لأعضاء هيئة التدريس "فاروس".

خلال الاحتفالية قدم الدكتور عبد العزيز قنصوة، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصرى، وإلى أسرة جامعة الإسكندرية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله عز وجل، أن يعيده على بلادنا بالأمن والأمان، والخير واليمن والبركات، وأكد د.قنصوة أن حفل الاستقبال يأتي في إطار تعزيز قيم المحبة والإنتماء لجامعة الإسكندرية بين قيادات جامعة الإسكندرية السابقين والحاليين، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تُعد فرصة لتجديد العهد على العمل والإخلاص من أجل رفعة جامعة الإسكندرية.

من جانبهم، عبر السادة الحضور عن امتنانهم بهذه المناسبة التى تعكس روح المودة المحبة، متمنين استمرار مثل هذه المناسبات التي تعزز روح الانتماء والتواصل الفعال بين إدارات الجامعة المتعاقبة.