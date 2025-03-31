العوضي: مصر ترفض تهجير الشعب الفلسطيني وتؤكد موقفها الثابت تجاه القضية

أكد اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رفضه التام لتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدًا تأييده الكامل للموقف الثابت والراسخ لمصر في هذا الصدد.

وخلال لقاء خاص على فضائية، أشار العوضي إلى أن تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم يُشكل تهديدًا للأمن القومي المصري، ويؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة الأحزاب والقوى السياسية.

وأضاف أن مصر، بقيادتها السياسية، بذلت جهودًا كبيرة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وحل قضيته التي تضعها على رأس أولوياتها، مؤكدًا رفضها لمخطط التهجير، وهو موقف يعكس موقف الشعب المصري بكل فئاته.