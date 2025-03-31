دوري أبطال إفريقيا.. ماذا قال محمد الشناوي عن مواجهة الهلال السوداني؟

قال محمد الشناوي كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة الهلال السوداني سوف تكون صعبة في اللقاء الذي يجمع الفريقين في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح محمد الشناوي خلال المؤتمر الصحفي، أن الهلال فريق قوي وقد شاهدنا مبارياتهم ودرسناه بشكل جيد، ولديهم عناصر مميزة للغاية، وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء.

وأضاف الشناوي، نحن جاهزون بقوة لخوض المباراة وقد استعدينا بشكل مناسب ولدينا حالة من التركيز الشديد.

وأشار إلى أن تركيز اللاعبين منصب فقط على الأداء بكل قوة وأن الفريق يسير بشكل جيد والأهلي لديه دوافع الفوز بكل البطولات.

واختتم محمد الشناوي تصريحاته قائلًا: جمهور الأهلي هو الرقم 1 والذي يمنح الدوافع والحافز ونحن كلاعبين نسعد بتواجدهم ونتمنى أن نسعدهم بالفوز في القاهرة وفي موريتانيا والتأهل إلى نصف النهائي.