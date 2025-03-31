الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة تنعى الأنبا باخوميوس

نعت الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة برئاسة راعيها الأصيل الدكتور القس سامح موريس، وقساوسة الكنيسة ومجلس إداراتها وشيوخها وشمامستها وجميع خدامها واعضائها، الراحل الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس الأنبا مكاريوس السكندري بجبل القلالي، وشيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وجاءت نص البرقية كالتالي :

وكان قد رحل من عالمنا إلى موطنه السماوي الأنبا باخميوس شيخ المطارنة، نُكرِم رحلة خدمته الجليلة لأكثر من 70 عام، وننظر لحياته الحافلة بالعطاء للكنيسة وللوطن بكل تقديرٍ وحُبّ، متمثّلين بقلبه الأمين، وبعمله المؤثر ومسيرة خدمته.

وتتقدَّم الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة بالعزاء للكنيسة الأرثوذكسية ولقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ونُصلّي أن يمنح الله العزاء والمعونة لكل أبنائه ومحبيه.