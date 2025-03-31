مارسيل كولر: مواجهة الهلال السوداني صعبة وهدفنا التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق سيبذل أقصى ما لديه خلال مباراة الهلال السوداني التي تجمع الفريقين غدا في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وأكد كولر خلال المؤتمر الصحفي: نعلم جيدا أنها ستكون مباراة صعبة والمنافس يلعب بشكل جيد خاصة خارج أرضه، وسوف نلعب من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وأضاف، استعدينا بشكل جيد ومنحنا اللاعبين راحة مناسبة ومع عودة الدوليين وخوض مباراة ودية، قمنا بتجديد الشغف لدى الجميع ولدينا حماس كبير قبل المباراة.

وأشار كولر إلى أنه لا مجال للمقارنة بين مباراة الغد والمباراة الأخيرة بين الفريقين في البطولة، وأن هناك أكثر من لاعب قد رحل عن المنافس وكذلك الجهاز الفني وهو ما يجعل المباراة القادمة مختلفة تماما.

وشدد كولر على أن كل اللاعبين في الفريق لديهم نفس الأهمية ومسئولون عن العمل من أجل الفوز ولا يمكن تحديد لاعب بعينه، وأن هناك أكثر من لاعب يمكنه الظهور بشكل مميز والمساهمة في تحقيق الفوز.