متحف الرمل بالغردقة يستقبل المعيدين في أول أيام عيد الفطر.. صور

استقبل متحف الرمل جنوب مدينة الغردقة منذ الصباح الباكر في أول أيام عيد الفطر المبارك مئات المعيدين من المصريين والسياح، حيث يعد المتحف وجهة سياحية فريدة في البحر الأحمر.

يعد متحف الرمال بمدينة الغردقة المصرية، أحد أهم المقاصد السياحية التي تجذب السياح من مختلف أنحاء العالم، فهو عبارة عن تحفة فنية رائعة، تضم مجموعة من المجسمات الرملية التي تحاكي مختلف الحضارات والعصور التاريخية.

معلومات حول متحف الرمال بالغردقة.

ويقع متحف الرمال جنوب مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر في مصر، ويضم المتحف مجموعة من التماثيل الرملية التي قام بنحتها فنانون عالميون من مختلف دول العالم، وتجسد هذه التماثيل شخصيات تاريخية وأسطورية، مثل نابليون بونابرت والملكة إيزيس وكليوباترا والإسكندر الأكبر والسلطان محمد الفاتح، بالإضافة إلى شخصيات كرتونية معاصرة مثل باتمان وسبايدرمان.

وشارك في عملية نحت التماثيل داخل متحف الرمال 42 نحاتًا عالميًا من دول مختلفة، واستغرق العمل به 7 أشهر، وتم استخدام 12 ألف طن من الرمال و15 ألف طن من المياه في عملية النحت.

ويعد متحف الرمال بالغردقة من المتاحف الفريدة من نوعها في مصر والشرق الأوسط وقارة أفريقيا، ويجذب آلاف السياح سنويًا.

أهم المعالم الأثرية في متحف الرمال بالغردقة

يضم متحف الرمال أكثر من 40 تمثالًا من المنحوتات الرملية لشخصيات أسطورية من العصر الحديث والقديم، تمثل أغلب حضارات العالم، منها الحضارة الفرعونية ومجسمات لعجائب الدنيا السبع الأهرامات وأبو الهول، كما يضم العديد من التماثيل الرملية التي تمثل شخصيات تاريخية وأسطورية، مثل نابليون بونابرت والملكة إيزيس وكليوباترا والإسكندر الأكبر والسلطان محمد الفاتح، ومنطقة للتماثيل الكرتونية معشوقة الأطفال في العصر الحديث، مثل باتمان وسبايدرمان وسبونش بوب.

ويعتبر متحف الرمال بالغردقة من المتاحف الفريدة من نوعها في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، حيث يجذب المتحف آلاف السياح سنويًا، مما يساهم في تنشيط السياحة في مدينة الغردقة.

ويعرض المتحف مجموعة متنوعة من التماثيل الرملية التي تجسد مختلف الحضارات والعصور التاريخية، مما يجعله وجهة مثالية للزوار من جميع الأعمار، ويعد متحف الرمال بالغردقة وجهة سياحية فريدة من نوعها، تجمع بين الفن والتاريخ والترفيه.

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