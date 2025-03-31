استشهاد 3 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في خان يونس ووسط قطاع غزة

استشهد 3 فلسطينيين، اليوم الإثنين، في قصف الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين بجروح في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة أصداء شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة السوارحة غرب بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

ومن جهة أخرى، أصيب 6 فلسطينيين بعد إطلاق مسيرة للاحتلال النار على مجموعة من المواطنين في شارع عوني ضهير شمال شرق مدينة رفح.

في السياق، القى جيش الاحتلال منشورات ورقية من الجو لمناطق واسعة في رفح واجزاء من خان يونس جنوب القطاع، تدعو الفلسطينيين لإخلاء منازلهم.