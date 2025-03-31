الكرملين: روسيا وأمريكا تعملان على تنفيذ أفكار تتعلق بالتسوية الأوكرانية

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم /الاثنين/، أن موسكو وواشنطن تعملان على تنفيذ الأفكار المتعلقة بالتسوية الأوكرانية، لكن لا توجد تفاصيل محددة بعد.



وقال بيسكوف، ردًا على سؤال من الصحفيين حول تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تنظيم محادثة هاتفية محتملة مع الرئيس فلاديمير بوتين، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "نعمل أيضا على تنفيذ بعض الأفكار المتعلقة بالتسوية الأوكرانية. هذا العمل جار. حتى الآن لا توجد تفاصيل محددة يمكننا وينبغي أن نخبركم بها. هذه العملية لا تزال ممتدة من حيث الوقت، وربما ترتبط بتعقيد الجوهر".

وأضاف: "نواصل العمل مع الجانب الأمريكي، أولا وقبل كل شيء، لبناء علاقاتنا الثنائية، التي عانت من أضرار جسيمة خلال الإدارة السابقة".

وأجاب بيسكوف عما إذا كان من المتوقع إجراء محادثة هاتفية بين بوتين وترامب هذا الأسبوع: "في الوقت الحالي لا توجد محادثة هاتفية مسجلة في الجدول".

وأشار إلى أن بوتين يظل منفتحًا على مثل هذه الاتصالات، و"إذا لزم الأمر، يمكن الاتفاق على مثل هذه المحادثة بسرعة كبيرة".

وحول ما إذا كانت روسيا والولايات المتحدة قد وقعتا وثائق تتعلق بمشاريع مشتركة لاستخراج المعادن الأرضية النادرة قال بيسكوف: "لا، لم يتم التوقيع على أي وثائق. أنتم تعلمون أن العقوبات لا تزال مطبقة، والقيود مفروضة على الشركات الأمريكية".

وتابع: "في الوقت نفسه، يبدي البعض منها (الشركات الأمريكية) اهتمامًا (في مشاريع تحتوي على معادن أرضية نادرة مع روسيا). هنا أيضًا، لا توجد تفاصيل محددة بعد، ولكن الاهتمام واضح، الاهتمام متبادل، لأنه يمكننا التحدث عن مشاريع ذات منفعة متبادلة، وهذا ما نبحث عنه مع الأطراف المقابلة الأجنبية".