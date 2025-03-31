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الإثنين 31 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

دبلوماسي روسي: الاتحاد الأوروبي لن يستأنف مناقشاته مع موسكو بشأن جهود مكافحة الإرهاب

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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قال كيريل لوجفينوف،مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، إن الاتحاد الأوروبي لا يعتزم استئناف التعاون مع روسيا في مجال مكافحة الإرهاب.


وأضاف لوجفينوف -في مقابلة مع وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الاثنين- ردا على سؤال حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي ينوي استئناف الحوار مع روسيا، إنه بالنظر إلى الوضع الراهن في سوريا: "لم نتلق أي مقترحات ذات صلة من الاتحاد الأوروبي. ولا أعتقد أننا سنتلقى أي مقترحات في المستقبل القريب".
يشار إلى أنه في أواخر نوفمبر 2024، شنت جماعات المعارضة المسلحة هجوما واسعا على مواقع الجيش السوري. وفي 8 ديسمبر دخلت هذه الجماعات دمشق، واستقال بشار الأسد من منصبه كرئيس لسوريا وغادر البلاد. أصبح زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، الزعيم الفعلي الجديد لسوريا.

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