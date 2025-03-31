رئيس جامعة دمياط يؤدي صلاة عيد الفطر بالمجمع الإسلامي في دمياط الجديدة

أدى الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، صلاة عيد الفطر المبارك، صباح اليوم الإثنين، بالمجمع الإسلامي بمدينة دمياط الجديدة، وسط حضور مميز من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك في أجواء مفعمة بالبهجة والروحانيات.

وشهدت الصلاة مشاركة واسعة من أبناء المحافظة، حيث امتلأت ساحات المجمع الإسلامي بالمصلين الذين توافدوا لأداء الشعيرة في أول أيام العيد.

وألقى رئيس الجامعة كلمة توجيهية هنأ فيها الحضور بمناسبة العيد، مؤكدًا على قيم التسامح والتكاتف الاجتماعي التي يدعو إليها الدين الإسلامي، وداعيًا إلى تعزيز أواصر الوحدة بين أفراد المجتمع.

وعلى هامش الاحتفال، تجمع عدد من الحضور في وقفة تضامنية رمزية مع أشقاء فلسطين، رافعين لافتات تُندد بالتهجير القسري الذي يتعرض له أهالي غزة، وتطالب بوقف العدوان وحماية المدنيين.

وأعرب رئيس الجامعة عن تضامنه الكامل مع أهالي غزة، قائلًا: "نحن نرفض الصمت تجاه معاناة إخواننا في فلسطين، وندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية لوقف هذه المأساة الإنسانية".

واختُتم بتبادل التهاني والتبريكات بين الحضور، مع تأكيد رئيس الجامعة على استمرار دعم الأنشطة التي تُعزز الانتماء الوطني والقيم الإنسانية، تماشيًا مع رؤية الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية القيم الروحية بين الطلاب والعاملين.