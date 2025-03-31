في أول أيام عيد الفطر .. انتظام العمل بموانىء البحر الأحمر وتشديد الإجراءات الأمنية

تابع اللواء، محمد عبد الرحيم رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لمواني البحر الاحمر العمل بالمواني، حيث شدد علي انتظام العمل بالموانى وتشديد الاجراءات الامنية بموانى الهيئة بالتنسيق مع شرطة المواني ومتابعة اجراءات الأمن والسلامة للسفن للتاكد من سلامتها الملاحية حرصا علي حياة الركاب

واعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 5 سفن وتم تداول 5000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 534 شاحنة و 20 سيارة ، وشملت حركة الواردات 500 طن بضائع ، 316 شاحنة و 15 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع ، 218 شاحنة و 5 سيارة .

حيث يشهد ميناء نويبع تداول 5000 طن بضائع و 534 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الاربع ايلة ، الحسين ، كوين نفرتيتي واور ،

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1300 راكب بموانيها .



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