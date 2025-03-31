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الإثنين 31 مارس 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أسوان تشهد وقفات تضامنية ضد تهجير الفلسطينيين بعد صلاة عيد الفطر

وقفات تضامنية ضد
وقفات تضامنية ضد تهجير الفلسطينيين بعد صلاة عيد الفطر بأسوان
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شهدت محافظة أسوان، صباح اليوم الاثنين، عقب الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك، وقفات تضامنية مع قرارات القيادة السياسية الرافضة لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى خارج أراضيه، تزامنًا مع استمرار الحرب والعدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقفات تضامنية ضد تهجير الفلسطينيين بعد صلاة عيد الفطر بأسوان 

هتافات ضد التهجير وأخرى مؤيدة لخطة إعمار غزة


وردد الآلاف من المواطنين أمام المساجد والساحات عقب أداء صلاة عيد الفطر  هتافات مناصرة للقضية الفلسطينية، منها: "لا للتهجير – لا تهجير ولا توطين، الأرض أرضك يا فلسطين – بالروح بالدم نفديكِ يا فلسطين – علي وعلي وعلي كمان، فلسطين عربية من زمان – قول يا ريس وإحنا معاك، كل الشعب ماشي وراك". 

هتف المشاركون دعماً لخطة مصر لإعادة إعمار غزة، مؤكدين مساندتهم للشعب الفلسطيني، مرددين: "يا فلسطين لن ننساكي، كل الشعب المصري معاكي".

كما رفع المشاركون لافتات كتب عليها "لا للتهجير – نحن مع الرئيس لمنع التهجير – فلسطين عربية – القدس لنا"، مؤكدين دعمهم للقضية الفلسطينية ورفضهم لاستمرار العدوان على قطاع غزة ، مرددين هتافات تندد باستمرار قتل المدنيين في غزة، في مشهد يعكس تضامن أهالي أسوان مع الشعب الفلسطيني .

 

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