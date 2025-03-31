مواصلاً اعتداءاته الوحشية.. الاحتلال الإسرائيلي يطالب بإخلاء كل مدينة رفح جنوب غزة فورًا

الإثنين 31/مارس/2025 - 12:52 م

في تطور خطير ينذر بتصعيد غير مسبوق، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل بإخلاء كل مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ويأتي إصدار الأوامر اليوم بعد إنهاء إسرائيل وقف إطلاق النار، وتجدد العمليات الجوية والبرية ضد حركة حماس مطلع الشهر الجاري، بحسب ما نشرته “العربية.نت”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر "إكس": "إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في مناطق رفح، بلديات النصر والشوكة والمناطق الإقليمية الشرقية والغربية وأحياء السلام، المنارة وقيزان النجار"، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي يعود للقتال بقوة شديدة للقضاء على قدرات حماس في هذه المناطق.

وأرفق التحذير بخريطة مفصلة بأسماء المناطق التي طالب بإخلائها، مضيفًا بالقول: "عليكم الانتقال بشكل فوري إلى مراكز الإيواء في المواصي".