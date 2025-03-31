ads
الإثنين 31 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الرجل الطائر بالغردقة يجذب السياح والمصريين فى عيد الفطر

الرجل الطائر يجذب
الرجل الطائر يجذب انتباه سياح الغردقة في عيد الفطر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع الآلاف من نزلاء ورواد الفنادق والمنتجعات السياحية عروض  لعبة الرجل الطائر على شواطئ الغردقة "فلاي بورد"، أعلى البحر وتفاعل المصريون والأجانب على أنغام الموسيقى في جو احتفالي رائع وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية في جو احتفالي رائع مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال مجدي عبد الغني، أشهر لاعبي الفلاي بورد في مصر والشرق الأوسط، إنه سعيد بالمشاركة في احتفالات عيد الفطر المبارك   بالفنادق والمنتجعات السياحية على شواطئ الغردقة.

وأوضح مجدي عبد الغني لاعب "الفلاي بورد"، أو الرجل الطائر، كما يطلقون عليه أن لعبة الفلاي بورد، هي استعراض بعمل حركات أثناء الطيران بواسطة خراطيم من المياه يمكن من خلالها الطيران بدفع المياه داخل الخراطيم من خلال موتوسيكل البحر.

وقال محمد وفا، مدير أحد فنادق الغردقة، إن الفنادق حريصة علي تقديم انشطة متنوعة ومختلفة لاسعاد الأفواج السياحية واحتفالا بعيد الفطر يتضمن فقرات فنية وترفيهية وفلكلورية وشعبية بجانب تقديم الحاويات الشرقية وكعك العيد والبسكويت والبيتي فور والترمس والسوداني وشيكولاتة مع تزين الشاطئ بالبالون بالألوان مختلفة يصاحب ذلك الأغاني المتعلقة بالعيد.

وأشار احمد قاسم مدير قطاع الغرف باحد منتجعات البحر الأحمر ان نسب الأشغال بفنادق الغردقة تصل إلى 100 %

وأشار قاسم إلى أن السياحة الداخلية رفعت نسب الأشغال بفنادق الغردقة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

IMG-20250331-WA0096
IMG-20250331-WA0096
IMG-20250331-WA0093
IMG-20250331-WA0093
IMG-20250331-WA0089
IMG-20250331-WA0089
IMG-20250331-WA0087
IMG-20250331-WA0087
احتفالات عيد الفطر المبارك إلتقاط الصور التذكارية السياحة الداخلية الفنادق والمنتجعات جذب السياح شواطئ الغردقة