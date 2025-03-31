الرجل الطائر بالغردقة يجذب السياح والمصريين فى عيد الفطر

تابع الآلاف من نزلاء ورواد الفنادق والمنتجعات السياحية عروض لعبة الرجل الطائر على شواطئ الغردقة "فلاي بورد"، أعلى البحر وتفاعل المصريون والأجانب على أنغام الموسيقى في جو احتفالي رائع وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية في جو احتفالي رائع مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال مجدي عبد الغني، أشهر لاعبي الفلاي بورد في مصر والشرق الأوسط، إنه سعيد بالمشاركة في احتفالات عيد الفطر المبارك بالفنادق والمنتجعات السياحية على شواطئ الغردقة.

وأوضح مجدي عبد الغني لاعب "الفلاي بورد"، أو الرجل الطائر، كما يطلقون عليه أن لعبة الفلاي بورد، هي استعراض بعمل حركات أثناء الطيران بواسطة خراطيم من المياه يمكن من خلالها الطيران بدفع المياه داخل الخراطيم من خلال موتوسيكل البحر.

وقال محمد وفا، مدير أحد فنادق الغردقة، إن الفنادق حريصة علي تقديم انشطة متنوعة ومختلفة لاسعاد الأفواج السياحية واحتفالا بعيد الفطر يتضمن فقرات فنية وترفيهية وفلكلورية وشعبية بجانب تقديم الحاويات الشرقية وكعك العيد والبسكويت والبيتي فور والترمس والسوداني وشيكولاتة مع تزين الشاطئ بالبالون بالألوان مختلفة يصاحب ذلك الأغاني المتعلقة بالعيد.

وأشار احمد قاسم مدير قطاع الغرف باحد منتجعات البحر الأحمر ان نسب الأشغال بفنادق الغردقة تصل إلى 100 %

وأشار قاسم إلى أن السياحة الداخلية رفعت نسب الأشغال بفنادق الغردقة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

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