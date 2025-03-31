تموين الشرقية يرفع درجة الإستعداد القصوى خلال أيام عيد الفطر

طالب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين برفع درجة الاستعداد القصوى إستعداداً لإستقبال عيد الفطر المبارك لضمان توافر السلع الأساسية ومنع اي ممارسات إحتكارية او إستغلالية للمواطنين .

أوضح وكيل وزارة التموين أن كافة الاجهزة التنفيذية تكثف جهودها لتوفير كافة السلع الغذائية والإستراتيجية للمواطنين والتأكد من إلتزام التجار بعرض بالأسعار المعلنة والمخفضة عن مثيلاتها بالأسواق لسد إحتياجتهم خلال فترة عيد الفطر المبارك.

أضاف وكيل الوزارة أن مديرية تموين الشرقية شَكلت غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف عمليات فرعية بالادارات التابعة لمتابعة توافر السلع وانتظام كافة الانشطة التموينية وتلقي شكاوي المواطنين والعمل على حلها واتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة حيالها .

أشار وكيل الوزارة أن المديرية تكثف حملاتها الرقابية على الاسواق والمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان توافر اللحوم الطازجة والمجمدة ومستلزمات العيد من كعك وبسكويت وحلوي العيد .

أوضح وكيل الوزارة ان المديرية قامت بشَن عدة حملات تفتيشية وتموينية مكثفة علي جميع الانشطة التموينية علي مدار اليوم لضبط اي مخالفات بالاسواق والمخابز والمحلات التجارية ومتابعة سير العمل بمنافذ صرف السلع التموينية ومنافذ مشروع جمعيتي والتأكد من توافر كافة السلع للمواطنين واستمرار عملهم واستمرار صرف المنحة الإستثنائية للأسر الأولي بالرعاية.

كما تم المرور علي محطات الوقود للتأكد من توافر البنزين والسولار بكميات مناسبة وعدم وجود اي اختناقات وتبين استقرار الحالة التموينية بالمحافظة وتم متابعة ارصدة اسطوانات البوتاجاز بالمستودعات وتم المرور علي المخابز البلدية والمخابز السياحية للتأكد من وصول الدعم لمستحقية واستمرار عمل المخابز والتأكد من توافر الدقيق وصرفه للمخابز وفق المقررات الرسمية، كما تم المرور علي الأسواق والمحال التجارية والسلاسل التجارية الكبري ومصانع ومحلات الرنجة والاسماك المملحة وشوادر اللحوم والمعارض الدايمة للوقوف على مدى التزام اصحاب الانشطة بالاشتراطات القانونية وصلاحية السلع المعروضة للمواطنين والالتزام بالأسعار الرسمية .

وأسفر المرور عن تحرير 147 محضراً خلال الحملات التموينية المفاجئة علي الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة منها 107 محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات مابين نقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخابز تعمل بدون ترخيص وتحرير 40 محضراً في مجال الاسواق والسلع الغذائية والغير غذائية لعدم الاعلان عن اسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى وإدارة النشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على 4 طن اسماك ورنجة ومواد غذائية مجهولة المصدر.