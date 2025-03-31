محافظ الشرقية يستقبل المهنئين بعيد الفطر بمكتبه في الديوان العام

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعضاء المجلس التنفيذي من مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وعددا من القيادات الأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإعلاميين والصحفيين ومديري الإدارات العامة والنوعية بالديوان العام ورجال الدين الإسلامي والمسيحي ووفود من الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما استقبل المحافظ الأنبا تيموثاؤس أسقف الزقازيق ومنيا القمح ونيافة الانبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية والقس وائل نشأت راعي الطائفة الإنجيلية والوفد الكنسي المرافق لهم لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدين أن أعياد المسلمين والمسيحيين هي أعياد لكل المصريين وتأتي ترسيخا للإخوة والمحبة والتعايش بين كافة أطياف المجتمع متمنيين لمصرنا الحبيبة أن تنعم بالأمن والأمان والاستقرار.

وقدم محافظ الشرقية الشكر والامتنان للإخوة المسيحيين لحرصهم على تقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدا أننا أبناء وطن واحد تجمعنا أواصر المحبة والصداقة والعمل المشترك للنهوض بمصرنا الغالية لاستعادة مكانتها اللائقة بين الأمم.

كما أعرب محافظ الشرقية عن خالص أمنياته لوطننا الحبيب بأن ينعم بالأمن والأمان والاستقرار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتستمر مسيرة التنمية وبناء الوطن.

حضر الاستقبال الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة.

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