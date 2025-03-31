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الإثنين 31 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصليب الأحمر يعرب عن صدمته لقتل 14 مسعفا فلسطينيا في رفح

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني
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أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن "صدمتها البالغة" إثر استشهاد 8 مسعفين من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني و5 من الدفاع المدني وموظف أممي الذين فُقدت آثارهم منذ ثمانية أيام بعد أن حاصرتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي.


وأضاف الصليب الأحمر - في بيان له، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الإثنين -: "لقد خاطر هؤلاء العاملون والمتطوعون بحياتهم لتقديم الدعم للآخرين، وإننا نعرب عن حزننا العميق ونشارك عائلاتهم وأحباءهم وزملاءهم في مصابهم الجلل".
وتابع البيان: "ومنذ ذلك اليوم، واصلت اللجنة الدولية اتصالاتها المنتظمة مع الهلال الأحمر ومختلف الأطراف طالبةً السماح لها بالوصول إلى هؤلاء المتطوعين والتنسيق لتحديد أماكنهم".

اللجنة الدولية للصليب الأحمر الهلال الأحمر الفلسطيني قوات الاحتلال الإسرائيلي