فلسطين في القلب.. الأعلام تزين ساحة مسجد الميناء الكبير بالغردقة رفضا لخطة التهجير

شهدت ساحة مسجد الميناء الكبير في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر مشهدًا مهيبًا ومؤثرًا خلال صلاة عيد الفطر المبارك، حيث تزينت الساحة بأعلام فلسطين، وذلك وسط تكبيرات العيد التي صدحت بها حناجر الآلاف من المصلين.

وتوافد الآلاف من أهالي الغردقة والمصطافين إلى ساحة المسجد لأداء صلاة العيد، حاملين أعلام فلسطين، في رسالة تضامن قوية مع الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

وتزينت ساحة المسجد بأعلام فلسطين، التي رفرفت جنبًا إلى جنب مع الأعلام المصرية، وتعالت هتافات المصلين بتكبيرات العيد، التي امتزجت بالدعوات لفلسطين بالنصر والتحرير، كما عبر المصلون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، مؤكدين على أن قضية فلسطين هي قضية العرب والمسلمين الأولى.

ويعكس هذا المشهد مدى التلاحم والتضامن بين الشعب المصري والشعب الفلسطيني، وأن قضية فلسطين حاضرة في قلوب المصريين، وأنهم لن يتوانوا عن دعم إخوانهم الفلسطينيين في نضالهم من أجل الحرية والاستقلال.

يُعد هذا المشهد رسالة قوية إلى العالم أجمع، تؤكد على أن الشعب الفلسطيني ليس وحيدًا، وأن هناك ملايين العرب والمسلمين يقفون إلى جانبه في نضاله من أجل الحرية والكرامة.

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