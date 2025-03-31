ads
الإثنين 31 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فلسطين في القلب.. الأعلام تزين ساحة مسجد الميناء الكبير بالغردقة رفضا لخطة التهجير

اعلام فلسطين تملاء
اعلام فلسطين تملاء مساجد الغردقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت ساحة مسجد الميناء الكبير في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر مشهدًا مهيبًا ومؤثرًا خلال صلاة عيد الفطر المبارك، حيث تزينت الساحة بأعلام فلسطين، وذلك وسط تكبيرات العيد التي صدحت بها حناجر الآلاف من المصلين.

وتوافد الآلاف من أهالي الغردقة والمصطافين إلى ساحة المسجد لأداء صلاة العيد، حاملين أعلام فلسطين، في رسالة تضامن قوية مع الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

وتزينت ساحة المسجد بأعلام فلسطين، التي رفرفت جنبًا إلى جنب مع الأعلام المصرية، وتعالت هتافات  المصلين بتكبيرات العيد، التي امتزجت بالدعوات لفلسطين بالنصر والتحرير، كما عبر المصلون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، مؤكدين على أن قضية فلسطين هي قضية العرب والمسلمين الأولى.

ويعكس هذا المشهد مدى التلاحم والتضامن بين الشعب المصري والشعب الفلسطيني، وأن قضية فلسطين حاضرة في قلوب المصريين، وأنهم لن يتوانوا عن دعم إخوانهم الفلسطينيين في نضالهم من أجل الحرية والاستقلال.

يُعد هذا المشهد رسالة قوية إلى العالم أجمع، تؤكد على أن الشعب الفلسطيني ليس وحيدًا، وأن هناك ملايين العرب والمسلمين يقفون إلى جانبه في نضاله من أجل الحرية والكرامة.

FB_IMG_1743416733048
FB_IMG_1743416733048
FB_IMG_1743416730836
FB_IMG_1743416730836
FB_IMG_1743416578549
FB_IMG_1743416578549
FB_IMG_1743416574953
FB_IMG_1743416574953
FB_IMG_1743416571423
FB_IMG_1743416571423
FB_IMG_1743416581329
FB_IMG_1743416581329
التهجير الأعلام المصرية الشعب الفلسطيني العرب والمسلمين خطة التهجير شعب الفلسطيني صلاة عيد الفطر المبارك