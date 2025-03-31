محافظ بني سويف يُعيّد على الأيتام ويتفقد أحوال المُسنين

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،جمعية رعاية المؤسسات الاجتماعية للأيتام بشارع الإمام مالك ، لتهنئة الاطفال بعيد الفطر المبارك شوال 1446/ مارس 2025، حيث داعبهم وصافحهم، وحرص على التقاط صور بصحبتهم مشاركة لهم فرحتهم في أول أيام العيد

وسادت المكان أجواء من البهجة بين الأطفال ونزلاء الدار أول أيام العيد،فيما علت وجوه مسؤولي الدار ابتسامات عبرت عن سعادتهم بهذه الزيارة التي يحرص المحافظ عليها في العيدين ،مؤكدا أن المحافظة لاتدخر جهداً في توفيرأوجه الدعم لهم بالتنسيق مع الوزارات والجهات والمؤسسات المعنية،واستمع لبعض احتياجات ومقترحات ومطالب أبناء الدار واعداً إياهم بدراستها والعمل على الاستجابة لها قدر الإمكان ووفق المتاح وفي إطار القانون

واستكمل المحافظ جولته ، بتفقد دار الخير والبركة للمسنين بالحمرايا خلف جمعية النور والأمل بشرق النيل، لتهنئة لنزلاء الدار بهذه المناسبة ،معربا عن سعادته لوجوده في هذا اليوم بين آبائنا وأمهاتنا من المسنين في لمسة وفاء وتقدير وعرفانا بالجميل على أداء رسالتهم في الحياة وما بذلوه من جهد في تربية ورعاية أولادهم

رافق المحافظ خلال الزيارة :رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ،علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف،شيماء كرم مدير خط نجدة الطفل ووحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بالمحافظة ،محمد سيد رئيس جمعية رعاية المؤسسات، زينب الشيخ رئيس جمعية الشابات المسلمات التابعة لها دار المسنين