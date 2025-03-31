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الإثنين 31 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فتح مراكز الشباب والأندية بأسوان أمام المواطنين كساحات لأداء صلاة عيد الفطر

فتح مراكز الشباب
فتح مراكز الشباب والأندية بأسوان أمام المواطنين كساحات لأداء
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شهدت العديد من مراكز الشباب والأندية الرياضية التي تم تطويرها أو رفع كفاءتها أو إنشاؤها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة " استغلالها كساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان من أجل أن يلمس المواطنين حجم الإنجازات بشكل واقعي التي تمت من خلال هذه المبادرة الرائدة والغير مسبوقة في الجمهورية الجديدة.

فتح مراكز الشباب والأندية بأسوان أمام المواطنين كساحات لأداء صلاة عيد الفطر

 كما تم تكليف رؤساء المراكز والمدن بتوزيع الهدايا والبلونات والعيدية على الأطفال، ورفع صور الرئيس السيسي لمشاركة مواطني أسوان فرحة العيد.

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أننا حرصنا على أن يتم إتاحة الفرصة لأهالي المحافظة لأداء صلاة العيد في مواقع وأماكن متميزة، ومن بينها مراكز الشباب والأندية، بالإضافة إلى الساحات التي حددتها مديرية الأوقاف بواقع 53 ساحة، فضلًا عن 890 مسجد بكافة المراكز والمدن.

تجهيز الحدائق العامة والمتنزهات 

وأوضح محافظ أسوان بأنه بالتوازي مع ذلك تم تجهيز الحدائق العامة والمتنزهات، وتنفيذ أعمال النظافة العامة، وزيادة العمالة بكل حديقة، مع المتابعة المستمرة لتنفيذ ذلك على الوجه الأكمل لتصبح متنفس حيوى وترفيهى، وتكون واجهة جمالية وحضارية مشرفة أمام المواطنين والزائرين من المصريين والأفواج السياحية، وخاصة خلال أيام العيد لاستقبال المواطنين خلال عيد الفطر المبارك بما يساهم في إتاحة الأجواء الاحتفالية أمامهم للاستمتاع بهذه المناسبة العزيزة على الوجه الأكمل.

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