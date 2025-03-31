عاصم الجزار: مصر ترفض التهجير لأهالي غزة سياسيًا وإنسانيًا وشعبيًا

قال الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، إن التهجير القسري يعد جريمة تطهير عرقي، لما يمثله من استعباد منهجي ومقصود للسكان من أوطانهم من قبل طرف مهيمن، مشددًا على أن مصر ترفض التهجير سياسيًا وإنسانيًا وشعبيًا.

وأضاف الجزار، في تصريحاته لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جدد تأكيده على الرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة قسرًا أو طوعًا إلى أي مكان، محذرًا من أن ذلك يمثل خطرًا داهمًا على الأمن القومي المصري ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية.

وتابع، أن أفضل دعم للرئيس السيسي في هذا الملف هو الاصطفاف الشعبي والسياسي من كل القوى الوطنية والمواطنين، مؤكدًا أن رأي الشعب المصري متطابق مع موقف القيادة السياسية، حيث إن الحفاظ على القضية الفلسطينية يعني الحفاظ على الفلسطينيين في أرضهم بغزة وفلسطين دون تهجير.