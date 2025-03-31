محافظ أسوان يؤدي صلاة العيد بمسجد الجعفرية ويوزع العيدية على الأطفال

أدى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الجعفرية بحي العقاد، وسط ابتهالات التكبير أكثر من ألف مواطن ومواطنة من المصلين ، وسط أجواء من الفرحة والروحانيات.

محافظ أسوان يؤدي صلاة العيد بمسجد الجعفرية ويوزع العيدية علي الأطفال

وتزين المسجد ببنرات ولافتات وبلونات عليها تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهالي المحافظة بمناسبة حلول العيد المبارك، وذلك ضمن 890 مسجد، و53 ساحة مفتوحة للصلاة بجميع المدن والمراكز .

المحافظ يوزع كروت تهنئة رئيس الجمهورية والعيدية على الأطفال والأسر لإضفاء البهجة والسرور عليهم

وقام محافظ أسوان عقب صلاة العيد بتوزيع كروت ملونة خاصة بتهنئة رئيس الجمهورية، وأيضا الهدايا والعيدية على الأطفال والأسر.

وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم مما أضفى حالة من البهجة والسرور والسعادة أمام مسجد الجعفرية، والذي شهد أعمال تطوير وتجديد شملت تركيب رخام للأرضيات، وعمل دهانات وفرش جديد للمسجد بالكامل بتكلفة بلغت نحو مليون جنيه من الجهود الذاتية.

ورافق المحافظ أثناء أداؤه لصلاة العيد اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد، فضلًا عن القيادات العسكرية والأمنية والأكاديمية والتنفيذية والدينية والشعبية.

وقدم الدكتور إسماعيل كمال التهنئة باسم أهالي أسوان للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري بالكامل وأبناء هذه المحافظة العريقة بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدا على أنه تم الاستعداد المبكر لتهيئة الأجواء الاحتفالية للمواطنين، والاستمتاع بأيام العيد من خلال رفع حالة الطوارئ في مختلف القطاعات الخدمية.

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالمتابعة اللحظية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لانتظام المرافق والخدمات العامة، والتفاعل السريع والفوري مع أي شكاوى للمواطنين.

1000218974

1000218973

1000218969

1000218975

1000218976

1000218970

1000218978

1000219012