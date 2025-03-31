التذكرة بـ40 جنيه.. قصور الثقافة تقدم عروض أفلام العيد بسينما الشعب

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة أفلام عيد الفطر المبارك، ضمن مشروع سينما الشعب، بفروع قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، والمركز الثقافي بكفر الشيخ، وذلك بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة.

حيث تقام الحفلات طوال أيام العيد، بدءا من العاشرة صباحًا، حتى الثانية عشرة منتصف الليل.

تأتي الفعاليات ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة بالمجان، احتفالا بعيد الفطر المبارك، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، بإشراف الكاتب أحمد سامي خاطر، والفروع الثقافية التابعة، بهدف نشر الثقافة والفنون في مختلف أنحاء مصر، وإضفاء أجواء البهجة على المواطنين.