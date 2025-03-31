شواطئ الإسكندرية تستقبل روادها في أول أيام عيد الفطر المبارك

شهدت شواطئ الإسكندرية منذ قليل وخصوصًا شواطئ القطاع الشرقي منها إقبال مواطني الإسكندرية للاستمتاع بمياه البحر الأبيض المتوسط في أول أيام عيد الفطر المبارك.

بنسب أشغال متوسطه تتراوح ما بين ٢٠الى ٢٥%، بينما شهدت شواطئ القطاع الغربي إقبال ضعيف يكاد يصل إلى 5%، وذلك بعدما رفعت الراية الصفراء على أغلب الشواطئ حتى الآن.

وجاء ذلك بسبب حالة طقس الإسكندرية المعتدلة، وارتفاع نسبي في درجة الحرارة والتي سجلت اليوم 27 درجة مئوية، وسرعة رياح 26 كم/ ساعة، مع نسبة رطوبة تصل إلى 22%.

وانتهي مواطني المدينة الساحلية عروس البحر الأبيض المتوسط منذ قليل من أداء صلاة عيد الفطر وسط حالة من البهجة والسرور بقدوم العيد، وتوجهوا على الفور إلى الشواطئ للاستمتاع بالمياه وبدء الاحتفال بالاجازة.