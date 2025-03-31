رئيس الجزائر: تهنئة خاصة لأشقائنا تحت نار الاحتلال في فلسطين

هنأ رئيس الجزائر عبد المجيد تبون المواطنين والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وخص بالتتهنئة الشعب الفلسطيني الصامد تحت نيران العدوان الإسرائيلي، وذلك بحسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية" في خبر لها، اليوم الاثنين.

وقال "تبون" خلال تهنئته بالعيد، اليوم الاثنين: "شهر رمضان المبارك عم فيه الخير والطمأنينة، وساد فيه الارتياح والتضامن كميزة راسخة في مجتمعنا العريق"، معربًا عن شكره وتقديره لكل من ساهم في تكريس التضامن والأخوة وبسلوكاتهم الراقية من مواطنين وتجار ومتعاملين اقتصاديين بخدمتهم وتفانيهم في مهامهم.

وفي نفس السياق، جدد تهنئته باسم الشعب الجزائري للجالية الجزائرية بالخارج، ولكل المسلمين، مخصصًا بالذكر الأشقاء في فلسطين، قائلًا: "نجدد باسمكم جميعًا تهاني عيد الفطر المبارك لجاليتنا بالخارج ولكل المسلمين، ونخص بالذكر إخواننا في فلسطين وهم تحت نار واضطهاد الاحتلال راجين من الله عز وجل أن يرحم شهداءهم ويشفي جرحاهم، وأن ينصر الصامدين منهم نصراً مبيناً، إنه على كل شيء قدير".