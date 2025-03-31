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الإثنين 31 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ستارمر وترامب يتفقان على مواصلة الضغط الجماعي على بوتين

بوتين وترامب
بوتين وترامب
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اتفق رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الحاجة إلى مواصلة الضغط الجماعي على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.


وذكرت الحكومة البريطانية، في بيان أوردته على موقعها الرسمي، أن ستارمر وترامب أجريا اتصالًا هاتفيًا بحثا خلاله عددًا من القضايا بينها أوكرانيا.
وأطلع ستارمر ترامب على آخر المستجدات بشأن "النقاشات المثمرة" خلال اجتماع تحالف الراغبين الذي عقد في باريس الخميس الماضي.
وناقش الطرفان أيضًا المفاوضات المثمرة التي جرت بين فرقهما بشأن اتفاق الازدهار الاقتصادي بين البلدين، وأكدا أن هذه المفاوضات ستستمر بوتيرة سريعة خلال الأسبوع الجاري.

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط الجماعي بوتين