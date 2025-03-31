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الإثنين 31 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

4 أبريل.. عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمناقشة التجديد النصفي وانتخاب النقيب والمجلس

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تستعد اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين للدعوة الثالثة لعقد الجمعية العمومية، المقررة يوم الجمعة 4 أبريل 2025، حيث وجه مجلس النقابة الدعوة لأعضائه المقيدين بجدول المشتغلين للاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحًا، ويأتي هذا بعد تأجيل الدعوة الثانية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للحضور.

وتشمل جدول الأعمال التصديق على محضر اجتماع الجمعية السابقة، النظر في تقرير مجلس النقابة، اعتماد الحساب الختامي والموازنة التقديرية، بالإضافة إلى انتخابات النقيب وأعضاء المجلس، مع تحديد مواعيد الانتخابات في حال الحاجة إلى إعادة الانتخابات على مقعد النقيب.

انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين الجمعة 4 أبريل 2025 مجلس النقابة الدعوة لأعضائه