محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة العيد

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية و الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها جولة تفقدية داخل المستشفيات الجامعية، في أول أيام عيد الفطر المبارك تفقدا خلالها عدد من الأقسام العلاجية بالمستشفى والعنايات المركزة.

واطمأن المحافظ ورئيس الجامعة خلال جولتهما على سير العمل في المستشفيات الجامعية والخدمة الصحية المقدمة للمترددين عليها ، وقدما التهنئة للمرضى بمناسبة احتفالات العيد.

تواجد الأطباء وأطقم التمريض خلال فترة الإجازة

وأشاد محافظ القليوبية ورئيس الجامعة ومرافقوهما خلال جولتهما بما شاهدوه في جولتهما من انتظام العمل وتواجد الأطباء وأطقم التمريض المكلفين بالعمل خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

من جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، على رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام الاحتفالات بالعيد لاستقبال أي حالات مرضية ، مشددا على حسن معاملة المرضى وذويهم والمساهمة في تخفيف المعاناة عنهم.

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي إلى أن الجامعة حريصة على تطوير المستشفيات الجامعية، وزيادة القدرة الاستيعابية لها بهدف تقديم خدمة طبية وتعليمية متميزة لأهالي محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

وقال الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب، إنه تم رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة خلال الاحتفال بالعيد، وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأوضح الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية أنه تم تشكيل غرفة عمليات لتلقى أي بلاغات على مدار الساعة، بالإضافة إلى تنظيم الإجازات والراحات والعمل على تواجد الأطباء وأطقم التمريض ومضاعفة النوبتجيات على كافة المستويات خلال فترة العيد لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمترددين على المستشفيات الجامعية.