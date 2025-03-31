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الإثنين 31 مارس 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غرفة عمليات رئيسية بالإسكندرية لمتابعة النشاط التمويني في أول أيام عيد الفطر

مراقبة الأسواق والسلع
مراقبة الأسواق والسلع التموينية
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ترأس  السيد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالاسكندرية غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية لمتابعة الأجهزة الرقابية لأنشطة القطاع التموينى بالمحافظة.

و وجه الأجهزة الرقابية متمثلة بادارة الرقابة بالمديرية و ادارة تموين المنتزة و ادارة تموين شرق و ادارة تموين وسط و ادارة تموين غرب و الحمرك و ادارة تموين العجمى و ادارة تموين العامرية و ادارة تموين برج العرب و الادارة العامة للتجارة الداخلية لمتابعة جميع الأنشطة التموينية متمثلة بالمخابز البلدية لاتاحة الخبز البلدى المدعم للمواطنين و كذلك اعمال محطات تموين السيارات و المجمعات الاستهلاكية و مستودعات البوتاجاز و الأسوا، و التأكد من توافر جميع السلع الغذائية وصلاحيتها و الاعلان عن الأسعار، ومازالت اعمال غرف العمليات الرئيسية و الفرعية مستمرة لتلقى أى شكاوى من المواطنين و العمل على حلها على الفور.

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