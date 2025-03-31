الساحات الشبابية والرياضية بالإسكندرية تستقبل 950 ألف مواطن لأداء صلاة عيد الفطر

استقبلت الهيئات الرياضية والشبابية المصلين والمترددين على مراكز الشباب والأندية خلال عيد الفطر المبارك لعام 2025، حيث تم تخصيص 200 مركز شباب ونادي بمحافظة الإسكندرية لاستقبال المواطنين، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتابعت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتور صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، وتم التنسيق لتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين لأداء شعائر صلاه العيد، والتي استعدت لتفعيل مبادرة العيد أحلى بمراكز شباب الإسكندرية وشملت الاستعدادات تجهيز الساحات لاستقبال المصلين وفق الضوابط المعتمدة، وتنظيم دخولهم بمشاركة فرق المتطوعين OVD وYLY وأندية التطوع، وسفراء مشواري والفرق الكشفية والإرشادية والجوالة والجوالات لضمان سهولة الحركة داخل المراكز والأندية.

كما وجهت الدكتور صفاء الشريف وكيل وزاره الشباب والرياضة بالإسكندرية بضرورة رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب الإسكندرية، وإتمام كافة التجهيزات لاستقبال المواطنين طوال إجازة عيد الفطر المبارك، وتقديم كافة الخدمات الترفيهية للأعضاء والوافدين عليها، تأكديا على حرص الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على تفعيل دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية.

وأوضحت الشريف أن الفعاليات الترفيهية تتضمن أنشطة رياضية وألعاب للأطفال، إلى جانب إتاحة الملاعب، وحمامات السباحة، وصالات البلياردو وتنس الطاولة، بهدف إدخال البهجة على الجميع.

كما وجه وزير الشباب والرياضة بفتح مراكز الشباب مجاناً أمام المواطنين طوال أيام العيد، ضمن مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، التي تهدف إلى توفير بيئة ترفيهية وثقافية متكاملة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تعزيز دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية تسهم في توفير أنشطة متنوعة لجميع الفئات.