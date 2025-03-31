تصعيد إسرائيلي في غزة.. شهداء وجرحى في قصف مستمر

استشهد خمسة مواطنين فلسطينيين، اليوم الاثنين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وسط استمرار العدوان الذي خلف آلاف الضحايا منذ بدايته.

شهداء في قصف وسط وشمال القطاع

أفاد مراسلنا بأن ثلاثة مواطنين استشهدوا نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منطقة شرق قرية المصدر، وسط القطاع. وفي الوقت نفسه، استشهد مواطنان آخران في غارة استهدفت مجموعة من المواطنين شرق جباليا، شمال غزة.

استهداف مباشر للمدنيين والنازحين

في تصعيد خطير، أصيب طفل بجروح جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "كواد كوبتر" لساحة مدرسة تابعة للأونروا في مخيم البريج، والتي تؤوي نازحين فرّوا من القصف المستمر.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي

وسط استمرار ما تصفه مؤسسات حقوقية بالإبادة الجماعية في غزة، بلغ عدد الشهداء منذ بدء العدوان في 18 مارس وحتى صباح السبت 921 مواطناً، إضافة إلى 2054 مصاباً، معظمهم من الأطفال والنساء.

وفي ظل القصف المتواصل، أفادت مصادر طبية بأن 64 مواطناً على الأقل استشهدوا خلال أيام عيد الفطر، في ظل تصعيد دموي يفاقم المأساة الإنسانية في القطاع المحاصر.