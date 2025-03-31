رئيس وزراء ماليزيا يدعو لوقف العنف في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على غزة

قال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، إن هناك حاجة ملحة للنظر في خطط لوقف العنف جراء تصاعد الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية تزامنًا مع الاحتفال بعيد الفطر.



وأضاف أنور - حسبما أوردت صحيفة (مالاي ميل) الماليزية - أن الهجمات التي نفذتها إسرائيل منذ 18 مارس نقضت اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع حماس وأحبطت جهود السلام التي يتم التخطيط لها.

وشدد أنور - خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - على وجود حاجة ملحة لوضع خطط أخرى لوقف العنف.

من جهته، كرر أردوغان موقفه الثابت لمواصة التضامن مع الفلسطينيين.