علاء ثابت يكشف أبرز احتفالات أبناء الجالية المصرية في ألمانيا

قال علاء ثابت، رئيس الجالية المصرية في ألمانيا، إن أجواء عيد الفطر المبارك نحتفل بها قبل العيد بعمل الكحك، وعاداتنا الجميلة، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية لها دور كبير.

وأضاف "ثابت" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين: "إننا اعتادنا على جمع الأطفال والعائلات لعمل كحك العيد، وتعليق الزينة بمقر الجالية لاستقبال العائلات والأطفال".

وأوضح، أن الجالية تحاول دائمًا لعيش أجواء العيد المميزة، معقبًا: "أي مناسبة دينية أو وطنية نحاول أن نتجمع كجالية مصرية، ويهمنا جدًا الجيل الثاني أي الأطفال الذين يعيشون في ألمانيا، حتى يشعرون بالانتماء لبلدهم مصر".

وأردف، رئيس الجالية المصرية في ألمانيا: "دور الجالية يتضمن الحفاظ على عادات وتقاليد المصريين بالخارج، فضلًا عن الانتماء للوطن، وحتى وقتنا هذا نجحنا في هذا الأمر بالتنسيق مع الجاليات الموجودة بالدول الأوروبية".