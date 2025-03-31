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الإثنين 31 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر ينعى الأنبا باخوميوس

المطران أشود مناتسكانيان
المطران أشود مناتسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر
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نعى المطران أشود مناتسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر، الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري، قائلًا في رسالته للبابا تواضروس: قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، نودع ببالغ الحزن وبثقة في القيامة، الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري، الذي أمضى 70 عامًا في خدمة الكنيسة والوطن، وكان مثالًا يُحتذى به في إخلاصه وصدقه وتعاليمه الروحية العميقة، التي قدمها لشعبه ولعائلة الكنيسة بكل فرح وتواضع، نعرف تماما مكانته السماوية كشفيع لنا بين صفوف القديسين. 

وأضاف، نصلي إلى الله أن يمنح عزاءً سماوياً لشعبه ولكم، وبالنيابة عن نفسي وعن طائفة الأرمن الأرثوذكس في جمهورية مصر العربية، وعن المجلس الملي في القاهرة والإسكندرية، وعن الشمامسة والقساوسة والرهبان والشعب، نتقدم بأحر التعازي لقداستكم، ونسأل الرب أن يُعطيكم عزاء سماويا.

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