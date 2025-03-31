العثور على جثة عامل داخل مقبرة أسمنتية في الهرم

يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة، تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة العثور على جثة عامل داخل مقبرة اسمنتية بشقته في الهرم.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغاً باختفاء عامل في ظروف غامضة بدائرة القسم، وتتبع خط سيره وتفريغ الكاميرات تبين أن آخر مكان تواجد به هو شقته وبتفتيشها عثر علي جثته بداخل مقبرة اسمنتية أعلاها سيراميك، وجري ضبط اثنين من أصدقائه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.