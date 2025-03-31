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الإثنين 31 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

العثور على جثة عامل داخل مقبرة أسمنتية في الهرم

ارشيفيه
ارشيفيه
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يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة، تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة العثور على جثة عامل داخل مقبرة اسمنتية بشقته في الهرم.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغاً باختفاء عامل في ظروف غامضة بدائرة القسم، وتتبع خط سيره وتفريغ الكاميرات تبين أن آخر مكان تواجد به هو شقته وبتفتيشها عثر علي جثته بداخل مقبرة اسمنتية أعلاها سيراميك، وجري ضبط اثنين من أصدقائه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اختفاء جثة عامل تفريغ الكاميرات تحريات أمنية مديرية امن الجيزة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة قسم شرطة الأهرام ظروف غامضة