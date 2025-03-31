بعد استبعاد ليون.. مقترح من أجل إضافة فريق جديد لمونديال الأندية

يبحث الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن إمكانية إقامة مباراة فاصلة بين ناديي لوس أنجلوس أف سي الأمريكي وكلوب أمريكا المكسيكي، لتحديد هوية المتأهل الجديد إلى كأس العالم للأندية لهذا العام، وذلك بعد استبعاد ليون المكسيكى.

وكشف متحدث فيفا، فى تصريح له لوكالة فرانس برس أن الاتحاد الدولى يدرس إقامة مباراة فاصلة بين لوس أنجلوس إف سي وكلوب أمريكا لملء المقعد الشاغر الذي خلفه إيقاف ليون.

وكان ليون قد تم استبعاده من النسخة المستحدثة لكأس العالم للأندية المكونة من 32 فريقا والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين، في وقت سابق من هذا الشهر لانتهاكه القواعد المتعلقة بملكية الأندية المتعددة، إذ تعود ملكيته لمجموعة باتشوكا التي تسيطر أيضا على مواطنه باتشوكا المشارك بدوره في مونديال الأندية.

وسيواجه لوس أنجلوس الذي خسر نهائي دوري أبطال كونكاكاف أمام ليون عام 2023، العملاق المكسيكي أمريكا الذي يعتبر "الفريق الأعلى تصنيفا" في الاتحاد القاري، وفقا لمقترح فيفا.

وأفاد المتحدث لفرانس برس "سيتأهل الفائز في المباراة الفاصلة ما لم تقرر الإجراءات القانونية خلاف ذلك".

سيشارك الفريق الذي سيحل بدلا من ليون المكسيكي في المجموعة الرابعة التي تضم كلا من تشيلسي، فلامنجو البرازيلي والترجي التونسي.

