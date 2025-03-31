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الإثنين 31 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ القليوبية يقدم التهنئة للأطقم الطبية والمرضى في أول يوم عيد الفطر المبارك

جولة محافظ القليوبية
جولة محافظ القليوبية
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أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية يرافقه الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، جولة صباحية في أول يوم عيد الفطر المبارك للمرور على المستشفيات لتقديم التهنئة لهم بمناسبة العيد في لفته إنسانية لرسم البهجة والفرحة على وجوههم في اول يوم العيد المبارك متمنيا لهم عيداً سعيدً عليهم وعلى أسرهم.

بدأ المحافظ الجولة بزيارة المستشفيات بمدينة بنها حيث تفقد المحافظ مستشفيات بنها الجامعي، وبنها التعليمي، وبنها للتأمين الصحي، حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك وحرص على تقديم الورود والهدايا للمرضى والأطقم الطبية متمنياً أن تكون هذه المناسبة سعيدة على الجميع، وأن يأتى العيد بالخير واليُمن على وطننا الغالي مصر، وأن يعم الخير والأمن والسلام على الوطن والمواطنين، في ظل قيادة سياسية حكيمة، ومؤسسات وطنية تعمل و تسابق الزمن للحفاظ على الوطن ومواصلة الجهود نحو تنمية شاملة.

وثمن محافظ القليوبية الجهود المخلصة والتفاني فى أداء الواجب من كل عنصر من عناصر المنظومة الصحية، مؤكدا على أن جيش مصر الأبيض ضرب أروع الأمثلة فى حبه لوطنه وإخلاصه فى أداء واجبه المهنى والإنساني، حيث أن مهنة الطب هي في المقام الأول مهنة إنسانية.

وفي السياق ذاته قدم المحافظ ورئيس جامعة بنها التهنئة بعيد الفطر لإخواننا المصابين من فلسطين مستمعاً لطلاباتهم وتوفير كافة الرعاية الطبية لهم.

جولة المحافظ

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك رئيس جامعة بنها محافظ القليوبية عيد الفطر المبارك المهندس أيمن عطية