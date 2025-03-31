منه فضالي توجه رسالة للرئيس السيسي «لي عظيم الشرف بلقائك»

وجهت الفنانة منة فضالي رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك بعد حضورها احتفالية عيد الفطر بمشاركة أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة.

ونشرت الفنانة منة فضالي على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة لها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشارك بها جمهورها.

منشور الفنانة منة فضالي

وجاءت رسالة الفنانة منة فضالي "كان لي عظيم الشرف الكبير اليوم اني اتشرفت بلقائي بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان حلمي أشوفه".

وتابعت الفنانة منة فضالي "كان حلمي أشوف سيادته وأسلم عليه، اليوم من احتفالية عيد الفطر بمشاركة أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، حقيقي كان يوم جميل بيك ياريس".

حضر الحفل عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة، أبرزهم الفنان مصطفى شعبان، الفنان سامح حسين، الفنانة صابرين، الإعلامي الدكتور عمرو الليثي.