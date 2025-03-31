قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 4425 جنيها

الإثنين 31/مارس/2025 - 11:22 ص

قفز سعر الذهب اليوم في مصر خلال تداولات أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2025 اليوم الاثنين، بمستهل تعاملات الأسبوع لمستويات 4425 جنيها.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 5057 جنيها

عيار 21 يسجل 4425 جنيها

عيار 18 يسجل 3792 جنيها

الجنيه الذهب 35400 جنيه

ووفقًا لتقرير صادر عن شعبة الذهب والمعادن الثمينة، ارتفع المعدن النفيس إلى مستويات تاريخية جديدة محليًا، مدفوعًا بارتفاع سعر الأونصة عالميًا إلى رقم قياسي بلغ 3086 دولارًا مع نهاية الأسبوع الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الارتفاع العالمي للذهب، الذي تجاوز 17% منذ بداية العام الجاري، جاء نتيجة تصاعد المخاوف من توسع نطاق الحرب التجارية الدولية، خاصةً بعد إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات والشاحنات الخفيفة، والتي من المقرر تطبيقها بدءًا من الأسبوع الحالي. كما أثارت هذه الإجراءات مخاوف الأسواق من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.