رئيس جامعة أسيوط يزور مستشفى الإصابات والطوارئ في عيد الفطر

زار الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط الاستقبال العام بالمستشفى الجامعي الرئيسي، ومستشفى الإصابات والطوارئ الجديدة، عقب صلاة عيد الفطرحيث تفقد ا انتظام العمل في المستشفيات واطمأن على صحة المرضى، مقدمًا لهم تهاني العيد.

رافق الدكتور المنشاوي خلال جولته التفقدية كل من الأستاذ شوكت صابر، أمين عام الجامعة، والدكتور خالد عبد العزيز، مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والدكتور محمد عبد الحميد، مدير مستشفى الإصابات والطوارئ، والدكتور أحمد إكرام، نائب مدير مستشفى الإصابات والطوارئ للشؤون الطبية والعلاجية.

وأشاد رئيس الجامعة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الطبية والإدارية لتقديم الرعاية الصحية، خاصة خلال إجازة العيد، مشيدًا بالتزام الفرق الطبية بجداول العمل لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية. وأكد أن هذا الالتزام يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية التفاني في خدمة المواطنين وتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية لهم.

وأشار الدكتور المنشاوي إلى أن مستشفيات جامعة أسيوط تعمل بكامل طاقتها خلال إجازة عيد الفطر، مع رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأقسام والوحدات الطبية لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى والمترددين على المستشفيات.

