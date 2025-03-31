نائب محافظ الجيزة يؤدي صلاة عيد الفطر بساحة مسجد مصطفى محمود بالدقي

أدى إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ويرافقه اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بحي الدقي وسط جموع المصلين.

وخلال خطبة العيد أكد الشيخ رمضان عبد الرازق على أهمية نشر البهجة والفرحة بين المواطنين فى ظل ما تشهده مصر من أمن وأمان، داعيا المولى عز وجل بدوام الاستقرار والرخاء لمصر وشعبها الكريم.

وعقب الصلاة تبادل نائب محافظ الجيزة التهنئة مع المواطنين داخل المسجد في جو يسوده الود والحب، مقدمًا التهنئة لمواطني وأهالي محافظة الجيزة داعيًا المولي عز وجل أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، وأن يديم الله تعالى على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أدى الشعائر الصلاة رفقة نائب المحافظ اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة ومحمد نور السكرتير العام للمحافظة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ورئيس هيئة النظافة والتجميل ومدير المديريات والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب وعبد السند يمامه رئيس حزب الوفد والنواب علاء عابد وعصام هلال وعبد الوهاب خليل وعادل ناصر وخالد تامر طايع وعلي سماحة وعمرو قطامي وعمرو عكاشة ومحمد علي وأحمد رمزي وفرج فتحي فرج ومحمد سلطان أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وجموع المصلين.