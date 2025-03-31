منظمة إسلامية: مصرع أكثر من 700 مصل أثناء صلاة الجمعة إثر انهيار مساجد بسبب زلزال ميانمار

الإثنين 31/مارس/2025 - 11:16 ص

أعلنت منظمة إسلامية في ميانمار اليوم الاثنين إحصائية جديدة كشفت خلالها مصرع أكثر من 700 مصل لقوا حتفهم عندما ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر البلاد أثناء صلاة الجمعة خلال شهر رمضان.

وقال تون كيي عضو اللجنة التوجيهية لشبكة ثورة ربيع مسلمي ميانمار اليوم الاثنين إن 60 مسجدا تضرروا أو تدمروا عندما وقع الزلزال بالقرب من مدينة ماندالاي، ثاني أكبر مدن ميانمار.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الضحايا في المساجد ضمن الحصيلة الرسمية لضحايا الزلزال التي بلغت حتى الآن أكثر من 1700 قتيل.

وأظهرت مقاطع فيديو على موقع إيراوادي الإخباري الإلكتروني انهيار عدة مساجد أثناء الزلزال، وفرار الأشخاص.