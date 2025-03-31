الإسماعيلي يمدد عقد نادر فرج وعبدالكريم مصطفى 5 مواسم

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، على تمديد عقد ثنائي الفريق نادر فرج وعبد الكريم مصطفي لاعبي الفريق الأول لمدة خمسة مواسم مقبلة.

وقال نادي الإسماعيلي في بيان رسمي: إن هذا القرار يأتي في ظل سياسة مجلس الإسماعيلي في الحفاظ على القوام الأساسي لفريق الكرة خلال الفترة المقبلة.

المحكمة الرياضية تقبل استأنف الإسماعيلي

أصدرت محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، قرارًا بقبول استئناف النادي الإسماعيلي جزئيًا، حيث تم إلزام النادي بسداد مبلغ 361 ألف دولار أمريكي، بدلًا من المبلغ الذي حددته غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في 18 يناير 2024، والذي كان يُلزم النادي بسداد 903 ألف دولار أمريكي لصالح اللاعب التونسي فراس شواط.