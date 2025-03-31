القليوبية تحتفل بأجواء عيد الفطر المبارك.. وتنددد بالعدوان الصهيونى على أهالي غزة

احتفل المئات من المواطنين بمدينه القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية بعيد الفطر المبارك، عقب اداء صلاة العيد، حيث انتشرت البلونات واغانى الاعياد بالطروقات، وفرحة الاطفال بالملابس الجديدة وضحكاتهم الصافية

كما شهدت مختلف الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية وساحات المساجد بمختلف انحاء القليوبية، انتشارا أمنيا مكثفا؛ لتأمين احتفالات المواطنين، وسط أجواء من البهجة والفرحة

ولقي عيد الفطر هذا العام نوع خاص من الاحتفالات، حيث ندد المواطنين العديد من الشعارات والهتافات خاصة بدعم اهالينا في فلسطين، ورفض التهجير، والتنديد بالعدوان الصهوينى المستمر على غزة، والضفة الغربية والدعاء لهم بخطبة العيد، وذلك بمختلف ميادين القليوبية وعقب الصلاة، كما فعلت اغلب الساحات بالجمهورية

كما قام ايمن عطيه محافظ القليوبية، باداء صلاة العيد بمسجد ناصر بمدينه بنها وتقديم التهنئة للمواطنين الذين خرجوا للصلاة والاحتفال بالعيد على كورنيش النيل في بنها، وتبادل المحافظ و يرافقة رئيس جامعة بنها، الدكتور ناصر الجيزاوي، الورود مع المواطنين في الشارع

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