توزيع هدايا وصور تذكارية.. السيسي يشارك فرحة الأطفال بقدوم عيد الفطر

شارك الرئيس السيسي فرحة الأطفال بقدوم عيد الفطر حيث التقط الرئيس السيسي الصور التذكارية مع الأطفال وأبناء الشهداء في منطقة الألعاب المفتوحة بمركز المنارة كما وزع الرئيس السيسي الهدايا على الأطفال.

وحضر الرئيس السيسي احتفالية عيد الفطر المبارك التي نُظمت بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة وعدد من مصابي القوات المسلحة و الشرطة، حيث استُهلت الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلي بعنوان "ذكريات العيد"، تلاه تقديم كورال أطفال دار الأوبرا المصرية أغاني العيد، كما شهدت الاحتفالية فقرات فنية متنوعة من عدد من الفنانين.

كما كرم الرئيس خلال الاحتفالية عددا من أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، كما حرص الرئيس على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال وأبناء الشهداء في منطقة الألعاب المفتوحة ومشاركتهم الفرحة بقدوم عيد الفطر.