محافظ الفيوم يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد ناصر الكبير.. صور

أدى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم.

جاء ذلك بحضور كامل على غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، وفضيلة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وحشد غفير من المواطنين.

تناولت خطبة العيد التي ألقاها فضيلة الشيخ محمود الشيمي وكيل مديرية الأوقاف بالفيوم، فضل صيام شهر رمضان المبارك، وفضائل قيام الليل وقراءة القرآن، وضرورة التمسك بتعاليم الإسلام السمحة، وصلة الرحم، والتسامح، وحب الآخرين، والتأسي بأخلاق سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما شملت الخطبة الدعاء والتضرع إلي الله تعالي لنصرة أخواننا فى غزة وفلسطين.

وعقب الصلاة، تبادل محافظ الفيوم التهنئة مع المواطنين داخل المسجد في جو يسوده الود والحب، مقدماً التهنئة لشعب الفيوم الكريم، داعياً الله تعالى أن يكون عيداً سعيداً على الجميع، وأن يديم الله تعالى على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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