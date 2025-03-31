بحضور محافظ الغربية.. رئيس جامعة طنطا يؤدي صلاة العيد في مسجد السيد البدوي

أدى الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد الأحمدي بمدينة طنطا، برفقة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، من بينهم اللواء محمد عمار، مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء أيمن عبد الحميد، مدير أمن الغربية، والدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، والعميد أركان حرب وائل فتحي، المستشار العسكري للمحافظة، بالإضافة إلى العقيد أحمد عارف، رئيس هيئة الأمن القومي بالغربية، والمهندس علي عبد الستار، السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عناني، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، فضلًا عن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري مديريات الخدمات، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

تبادل رئيس الجامعة ومحافظ الغربية التهاني مع المصلين، عقب أداء الصلاة في أجواء احتفالية تعكس فرحة المصريين بمناسبة العيد، وأكد رئيس الجامعة في هذه المناسبة المباركة على أهمية الوحدة والتعاون في المجتمع، ونشر قيم التسامح والتضامن وتعزيز الروابط الاجتماعية، والالتزام بالروح الدينية والإنسانية في التعامل مع الآخرين، معربا عن سعادته بهذه المناسبة، متمنيًا للجميع عيدًا سعيدًا ومباركًا، وأن يكون العيد فرصة لتجديد الأمل والطموح، وأن يعم السلام والازدهار في بلادنا، وأن يحفظ الله مصرنا الغالية، مشيرا إلى جاهزية المستشفيات الجامعية وكفاية الأطقم الطبية لاستقبال أي حالات طارئة خلال أيام العيد.

