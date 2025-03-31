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الإثنين 31 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الشرقية يزور المرضى بمستشفي الزقازيق العام لتهنئتهم بعيد الفطر

محافظ الشرقية يزور
محافظ الشرقية يزور المرضي
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أجرى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية زيارة لمستشفى الزقازيق العام للإطمئنان علي المرضى وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك وقام بإهدائهم كحك العيد ، متمنياً لهم الشفاء العاجل والعوده لمنازلهم بسلام.

واطمأن المحافظ على الحالة الصحية للمرضى بقسمي العناية المركزة وقسطرة القلب ، مؤكداً على ضرورة استمرار تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم حتي يمن الله عليهم بالشفاء .
وأكد المحافظ أن العيد هو يوم فرح وسرور وعلي الجميع المبادرة بالعفو ونبذ الخصام وصلة الأرحام وإدخال السرور على الأهل والأصدقاء داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها من كل مكروه وسوء وأن يديم الفرح السرور علي شعب مصر العظيم.  

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليماته لوكيل وزارة الصحة بإعلان حالة الطواريء ورفع درجات الاستعداد القصوى بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، وإلغاء الإجازات للأطباء وطاقم التمريض خلال أيام أجازة عيد الفطر المبارك، لتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمرضى وللمترددين على المستشفيات.

وتقديراً لدور عمال النظافة والتجميل بالمحافظة حرص محافظ الشرقية علي اهدائهم كحك العيد مؤكداً تقديره لكافة عمال النظافة بمختلف المراكز والمدن والأحياء الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفاني وأمانة في كافة الظروف والأوقات للمساهمة في الحفاظ على صحة المواطنين .

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة وشعبان ابو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق وأحمد ضاحي رئيس حي أول ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان.

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ادخال السرور الحفاظ علي صحة المواطنين العناية المركزة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية النظافة والتجميل