جامعة سوهاج تشارك في احتفالية تكريم السيسي لذوي شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ووفد مكون من 110 ضم كلاً من نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وامين عام الجامعة ومدير الامن الجامعي وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب في احتفالية عيد الفطر المبارك التي أقامتها الدولة لتكريم أبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، و الذين قدموا أغلى ما لديهم في خدمة الوطن، واحتفاءً بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وثمن النعماني حرص فخامة الرئيس

علي تنظيم هذه الاحتفالية سنوياً والتي تسودها مشاعر الفخر والاعتزاز بتضحيات رجال الجيش والشرطة، التي أسهمت في حماية أمن واستقرار مصر، حيث يؤكد الرئيس السيسى دائما على أن الوطن لا ولن ينسى تضحيات أبنائه المخلصين، ويحرص على تقديم التكريم اللائق للشهداء والمصابين، ممن وهبوا حياتهم لمصر وشعبها.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم واعتزازهم بالمشاركة وتواجدهم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي فى هذه الاحتفالية الوطنية الكبري

من أجل دعم أسر الشهداء وتقديم مشاعر العرفان والامتنان لهم لما قدموه من تضحيات بأغلى من لديهم من أجل الوطن

مؤكدين التزامهم بمواصلة مسيرة البناء والعطاء لمستقبل مصر.

وجدير بالذكر استُهلت الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلي بعنوان "ذكريات العيد"، تلاه تقديم كورال أطفال دار الأوبرا المصرية أغاني العيد، كما شهدت الاحتفالية فقرات فنية متنوعة من عدد من الفنانين.

كما حرص الرئيس السيسي على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال وأبناء الشهداء في منطقة الألعاب المفتوحة ومشاركتهم الفرحة بقدوم عيد الفطر

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